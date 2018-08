Füttert sie mit Heu und Kräutern und erneuert das Heu mehrmals täglich! Achtet beim Heukauf darauf, dass Kräuter mit drin sind und riecht vorher, ob das Heu frisch duftet! Trockenfutter ist überflüssig. Wollt ihr es trotzdem geben, dann nicht mehr als einen Esslöffel pro Woche zur Belohnung. Meerschweinchen brauchen Vitamin C. Das steckt zum Beispiel in Petersilie, Fenchel, Löwenzahn oder in vielen Salaten.