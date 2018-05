Quelle: dpa

Zusätzlich halten die wichtigsten Politiker der Parteien Reden auf Veranstaltungen, um noch mehr Menschen davon zu überzeugen, ihnen ihre Stimme zu geben. Außerdem klingeln Vertreter mancher Parteien sogar an Häusern, wo sie direkt mit den Bewohnern sprechen können. Auch im Internet, in TV-Spots oder an Ständen in der Stadtmitte wird Wahlkampf gemacht. Die Verantwortlichen lassen sich dabei immer wieder neue Ideen einfallen: Sie dichten Songs, drehen skurrile YouTube-Videos oder verteilen Werbegeschenke.