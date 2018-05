ZDFtivi | PUR+ - Teebeutel (6/7)

Anfang des 20. Jahrhunderts fing der Teehändler Thomas Sullivan an, seinen Tee in Seidenbeuteln statt wie üblich in Blechdosen zu verschicken, um Versandkosten zu sparen. Seine Kunden dachten jedoch, dies sei Absicht und tauchten den Tee samt Beutel in das heiße Wasser.