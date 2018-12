ZDFtivi | Ritter Rost - Ritter Rost 2 - Das Schrottkomplott

Schrottland ist pleite. König Bleifuß will seinen Rücktritt verkünden, alle Ritter werden entlassen. Dies freut Hofschreiber Ratzefummel. Er will Schrottland in seine Gewalt bringen und in einen Polizeistaat verwandeln.