ZDFtivi | stark! - Dino - Ruhige Hand und scharfes Auge

Mit drei Jahren nahm Dino zum ersten Mal an den Reiterspielen in seiner Heimatstadt Sinj teil. Jetzt ist er neun Jahre alt und darf zum letzten Mal bei den Kindern starten. Er will unbedingt gewinnen. Dafür trainiert er hart.