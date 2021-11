Jenson hat sich in die temperamentvolle Golden Retriever Hündin Doreen verliebt, die nach ihrer Ausbildung zu Jenson nach Hause kommen soll. Wird er lernen, lauter und deutlicher zu sprechen, damit Doreen seine Kommandos versteht und macht was er will? Und schafft Jenson am Ende mit Doreen die große Abschlussprüfung – auch wenn seine Krankheit ihm immer wieder zu schaffen macht? Nur nach bestandener Prüfung darf Doreen für immer bei Jenson bleiben.