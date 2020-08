Marius hofft sehr, dass an seinem Geburtstag, den er am Flugplatz feiern möchte, die gesamte Familie und Freunde zusammenkommen damit sie alle bei seinem ersten Alleinflug dabei sein können. Noch haben seine Oma und sein Opa viel Angst vor dem Fliegen. Marius will auch sie davon überzeugen, dass sie an seinem großen Tag dazukommen und sich trauen zuzuschauen.