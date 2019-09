Kleber in eine Glas- oder Metallschüssel geben - die lässt sich später besser wieder sauber machen. Das Natron hinzufügen und gut mit dem Kleber verrühren. Anschließend gibst du die Lebensmittelfarbe im Farbton deiner Wahl dazu. Dann kann der Rasierschaum eingerührt werden.



Je nachdem, wie fluffig dein Slime später werden soll, kannst du mehr oder weniger Rasierschaum verwenden. Schließlich die Kontaktlinsenlösung hinzufügen. Sie macht den Slime erst so richtig klebrig. Dann immer weiterrühren, bis sich die Substanz von der Schüssel löst.



Nun kannst du den Slime aus der Schüssel nehmen und kneten. Am Anfang kann er noch etwas kleben, aber je mehr du ihn knetest, desto zäher wird er.



Wichtig: Du solltest nicht einfach weiter Kontaktlinsenlösung hinzufügen. So kann es passieren, dass der Slime schon am nächsten Tag nicht mehr zu gebrauchen ist. Anschließend kannst du den Slime in einer Dose verpacken – am besten randvoll. So hält er besonders lange.