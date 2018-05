Immer, wenn die Menschen das Haus verlassen haben, trauen sich die beiden Mäuschen Naya und Jo und ihr kleiner Marienkäfer-Freund Ludwig aus ihrer Höhle und erkunden ihre Umgebung. Begeistert probieren sie Spielzeuge aus, gehen auf Gespensterjagd oder machen Expeditionen in den Garten, um ihre anderssprachigen Freunde zu treffen. Gemeinsam mit ihren Freunden und im Dialog mit den Zuschauerkindern meistern die kleinen Helden jedes Abenteuer, aus dem sie am Ende immer glücklich und um viele Erfahrungen reicher in ihre Mäusehöhle zurückkehren.