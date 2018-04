logo! - Nachrichten für Kinder

Die logo!-Moderatoren: Tim Schreder, Jennie Sieglar, Linda Joe Fuhrich Quelle: ZDF

"Hallo bei logo!" So begrüßen die Moderatoren der einzigen täglichen Nachrichtensendung für Kinder im deutschen Fernsehen ihre Zuschauer seit mehr als 25 Jahren. logo! bringt Nachrichten und berichtet über politische Ereignisse, stellt Zusammenhänge her und erklärt auch schwierige Themen so, dass Kinder sie verstehen und spannend finden. Darüber hinaus berichtet logo! auch über andere Kinder, über Umwelt, Musik und Sport und zeigt Kurioses. logo! schaut Forschern über die Schulter oder begleitet Stars bei ihrem Konzert. So finden Kinder in der Sendung alle Themen, über die sie auch auf dem Schulhof sprechen.