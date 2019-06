Emil, Pia und Emmily wissen Bescheid

Quelle: ZDF

Instagram, YouTube, Smartphone-Apps. Für viele ist das Social Web mit all seinen Möglichkeiten aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Und gerade bei Kindern und Jugendlichen spielen soziale Plattformen hinsichtlich Kommunikation und Unterhaltung eine immer größere Rolle.



Das ZDFtivi-Video-Blog „App+on“ unterstützt Jugendliche im sicheren Umgang mit dem Internet. Im Fokus kurzer Video-Episoden steht eine Gruppe Jugendlicher. Die Clique nutzt Apps und soziale Netzwerke ganz selbstverständlich und schafft es so, Tipps zu Netzthemen auf Augenhöhe an die jungen User zu vermitteln.