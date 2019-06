„Club der magischen Dinge“ („The Bureau of Magical Things“) wurde in Miami im Rahmen des Kidscreen Summit 2019 mit dem begehrten Kidscreen Award in der Kategorie „Best New Series Tweens/Teens“ ausgezeichnet. Eine weitere Auszeichnung erhielt die Serie mit dem AACTA Award 2018 der "Australian Academy of Cinema and Television Arts" für das beste Kinderprogramm.