Quelle: ZDF

2017 stellten Louisa und Phillip in „Das erste Mal … USA!“ den Zuschauern das vermeintliche Traumland vieler Menschen vor. Auf acht Stationen ihrer Reise begegnen sie amerikanischen Kindern und Jugendlichen: Einer von ihnen ist Damon, der 2011 die Terroranschläge auf das World Trade Center als sechsjähriges Kindergartenkind miterlebte und heute Feuerwehrmann ist. In der mit dem EMIL 2017 ausgezeichneten Folge „Louisa und Philipp in Texas“ besuchen die beiden unter anderem Justin, in dessen Elternhaus es überall Schusswaffen gibt - sogar in seinem eigenen Zimmer.

Louisa und Philipp zeigen in dieser Reisereportage eine Welt, in der das Leben teilweise dem Bild des sogenannten „American Dream“ entspricht und in manchen Punkten doch anders ist als erwartet.