„Dein Song“ steht seit über einem Jahrzehnt für Nachhaltigkeit, Kreativität und Nachwuchsförderung. Durch die Umsetzung in Form eines Dokutainment-Formats, das den Kandidatinnen und Kandidaten in der Zeit vor dem Finale über die Schulter schaut und zeigt, wie sie an ihren eigenen Songs arbeiten, verliert „Dein Song“ abseits der Live-Final-Show an Wettstreitfaktor. Im Fokus der Reihe stehen viel mehr die kreative Freude an Musik und der inspirierende Ehrgeiz der „Dein Song“-Teilnehmenden.