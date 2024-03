Der allererste Gast in der DIKKA-Show: Rapper Sido.

In seinem neuen Studio in Erfurt empfängt DIKKA unter anderem die Sängerin Luna, die YouTuberin und Bäckerin Sally und die Sängerin Leony und macht mit ihnen Musik. Für die Gäste wird aber kein roter Teppich ausgerollt – stattdessen kommen sie rutschend ins Studio und landen zum Interview im Bällebad. Doch nicht nur die Stars sorgen für Spaß und unterhaltsame Momente. Unter dem Motto "Was können Kinder besser? Richtig: Alles." zeigen Kindergäste in jeder Episode, was sie besonders gut können!