Quelle: 2015 Les Armateur/Blue Spirit Studio

Da ihr Vater an die Front gerufen wird und ihre kranke Mutter in ein Sanatorium muss, können sie nicht zurück nach Hause nach Paris. So werden aus dem Ferienaufenthalt schließlich sechs Jahre. Mit Fortschreiten des Krieges spiegeln sich soziale und existentielle Folgen des Krieges immer deutlicher im Alltag der Kinder.



„Die langen großen Ferien“ richtet sich an Kinder ab acht Jahren und sollte zusammen mit Erwachsenen geschaut werden. Aufgrund der Thematik werden in der Serie auch traurige und für Kinder schwer verständliche Dinge angesprochen.



Neben einem begleitenden Onlineangebot für Kinder, bietet das ZDF für Eltern sowie Pädagoginnen und Pädagogen ausführliche Begleitmaterialien zur Serie. Diese liefern geschichtliche Informationen und Hintergründe zu den Ereignissen und sollen zum Gespräch und zur Auseinandersetzung mit dem Thema anregen.