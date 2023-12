Game-Show: "Die Wasserretter - Am Fluss"

Quelle: ZDF

In der 4-teiligen Game-Show „Earthgame – Die Wasserretter“ spielen vier Jugendliche für eine bessere Zukunft. Sie alle haben eins gemeinsam: In ihrem Alltag engagieren sie sich in Wasserschutzprojekten für die Umwelt. Zusammen mit Moderatorin Jessica Schöne tauchen sie in einem Virtual Production Studio bildgewaltig in ein düsteres Zukunftsszenario ein. Das Team hat nun die Chance, in Aktionsspielen und Quizrunden die Situation positiv zu verändern.



Je erfolgreicher sie sind, desto besser geht es der Welt in der Zukunft. Gleichzeitig kann das Team ein Preisgeld von bis zu 1000 Euro für die eigene Projektarbeit erspielen. Einspielfilme und Experimente geben spannende Infos zu Wasserschutzthemen und Einblicke in bereits bestehende Wasserschutzmaßnahmen.