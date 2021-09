ECHT

Die Geschichte spielt in einer 6. Klasse und befasst sich mit einem der wichtigsten Themen für Kinder in diesem Alter: Was macht wahre Freundschaft aus? In der ersten Staffel wird die enge Verbindung zweier Mädchen auf eine harte Probe gestellt. Sie durchleben Intrige und Vertrauensmissbrauch bis hin zur Ausgrenzung. Wieviel erträgt ihre Freundschaft? In der zweiten Staffel stehen ein Mädchen und ein Junge im Mittelpunkt, die ein Geheimnis verbindet. Durch Vorurteile ihrer Cliquen und das Verstricken in ein Lügengerüst geraten die beiden zunehmend in Loyalitätskonflikte.