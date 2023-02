Ein Handy für Vika

Ohne ein funktionierendes Handy ist es Vika fast unmöglich, Kontakt in die Heimat und damit zu den Eltern zu halten oder dem Bruder zum Geburtstag zu gratulieren. Der Besuch auf dem Sozialamt, in dem Großmutter und Enkelin um finanzielle Unterstützung bitten, macht die Situation auch nicht einfacher: Sachbearbeiterin Sabine ist mit den Gedanken schon mitten in ihrem anstehenden Sommerurlaub und mehr an dem schnellen Ausfüllen von Formularen interessiert als an den vor ihr sitzenden Ukrainerinnen. Das allerdings ändert sich schlagartig, als ein kriegsähnlicher Baulärm aus der Nachbarschaft durchs offene Fenster bricht und Vika völlig verschreckt Schutz unter dem Büroschreibtisch sucht. Sabine versteht – und vermag nachdrücklich zu helfen.