Für Ernest ist seine Musik alles. Es wäre schlimm, wenn er sie verlieren würde.

Quelle: ZDF

Die 26-teilige Serie schließt nun inhaltlich und künstlerisch an den Spielfilm an.

Ernest und Celestine leben am Rande einer Kleinstadt in einem wunderbaren alten Haus mit Garten. Ernest liebt die Musik und spielt leidenschaftlich gerne Geige. Er verdient sein Geld als Straßenmusiker. Die kluge aufgeweckte Celestine malt am liebsten den ganzen Tag und liebt ihre Mäusefreundinnen und das Tanzen. Wenn sie auch kaum Geld haben, die beiden teilen Freud und Leid, backen und lachen oft zusammen und sind immer füreinander da. Nur die neugierige Nachbarin Madame Tulipe kann manchmal ganz schön nerven, weil sie immer was zu meckern hat.