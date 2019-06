Quelle: ZDF

Die Fantasy-Serie „Find me in Paris – Tanz durch die Zeit“, die Tanz und Fantasy miteinander verknüpft, wurde an historischen Schauplätzen in Paris gedreht, mit der berühmten Opéra Garnier im Mittelpunkt.

Erzählt wird die Geschichte einer jungen Tänzerin aus dem Jahr 1905, die sich plötzlich im 21. Jahrhundert wiederfindet.

Die russische Prinzessin Lena lebt 1905 in Paris und macht eine Ausbildung an der Ballettschule der Pariser Oper.