Mia umringt von den Einhörnern Lyria, Onchao und der kleinen Kyara.

Quelle: Hahn & m4e Productions, Rainbow

Mia ist eine starke und positive Mädchenfigur. Ihre Fähigkeit mit einem magischen Armreif in eine Fantasiewelt zu wechseln und dort als einzige die Sprache der Einhörner zu verstehen, macht sie zu etwas Besonderem. In der realen Welt aber hat sie einen ganz normalen Alltag zu bewältigen. In Staffel eins lebt sie im Internat, in Staffel zwei verbringt sie die Ferien bei ihrem Großvater auf einem Pferdehof und in Staffel drei ist sie in den Sommerferien zu Besuch bei einem blinden Mädchen. In der vierten Staffel, die ab dem 20. Mai 2023 erscheint, macht Mia ein Praktikum in einer Tierarztpraxis und wird in eine geheime Rettungsaktion verwickelt. Mia gelingt es aber, den Anforderungen beider Welten gerecht zu werden und jeweils ihren Platz zu finden.