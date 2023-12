Peter Pan fliegt hoch über dem Raunenwald.

Quelle: 2012 DQ Entertainment

In allen 52 Folgen "Peter Pan - Neue Abenteuer" ist Nimmerland in Gefahr. Captain Hook heckt in bester Piratenmanier finstere Pläne aus, um die fantastische Welt zu beherrschen. Aber Peter Pan, Wendy, John, Michael und Tinker Bell weisen den schrulligen Piratenkapitän von Abenteuer zu Abenteuer in seine Schranken. Dass sich der Freibeuter dabei gelegentlich selbst oder seine Kumpane ausknockt und sich andererseits Peter Pan voller Übermut und ohne Not in gefährlichste Situationen begibt, sorgt für überraschende Wendungen der Geschichten nach berühmtem Vorbild.