Petronella Apfelmus mit den Zwillingen Lea und Luis.

Quelle: © Akkord Film Produktion GmbH / Bastei Lübbe AG

Die Hexe Petronella Apfelmus wohnt in einem Apfelhaus in einem Apfelbaum eines wildwüchsigen Gartens. In diesem Apfelhaus treffen sich täglich die Zwillinge Lea und Luis mit ihrer Lieblingshexe Petronella. Dafür müssen sich die Zwillinge mit Hilfe von magischen Apfelkernen zuerst kleinzaubern - um sich dann mit Petronella in ein großes Abenteuer zu stürzen. Denn wenn immer Petronella ihren Zauberstab schwingt, geht etwas schief. Manchmal wird nur eine Teekanne in eine bellende Teekanne verhext - aber manchmal steht sogar das Geheimnis des Gartens auf dem Spiel.