Princess of Science

In der ZDFmediathek stehen neben den Folgen exklusive Online-Inhalte zur Verfügung – darunter sogenannte Lifehacks und Do It Yourself-Videos: Wie baue ich einen selbstbefüllbaren Wasserspender für meine Katze, wie stoppe ich miefigen Geruch in meinen Turnschuhen und wie mache ich mir selbst eine Bodylotion ohne Zusatzstoffe? Zu all diesen Themen gibt es spannende, kurzweilige wissenschaftlichen Fakten der drei Protagonistinnen. Sie zeigen, wieviel Wissenschaft in unserem Alltag steckt und darauf wartet, entdeckt zu werden.