Quelle: ZDF

Im einsam gelegenen Feriencamp Silverpoint lernen sich Louis, Glen, Kaz und Meg kennen. Alle vier haben ein Päckchen zu tragen, und es fällt ihnen nicht leicht, sich als Team "Libelle" zusammenzuraufen. Doch dann entdecken sie im Waldboden einen geheimnisvollen Stein, der ihre Neugierde weckt. Der Stein besitzt enorme energetische Kräfte – aber nur, wenn sie zu viert in seiner Nähe sind. Dieses gemeinsame Geheimnis schweißt die Jugendlichen zu einem Team zusammen. Sie fangen an, den mächtigen Stein auszugraben und mit ihm zu experimentieren. So kann er Dinge verschwinden lassen und teleportieren. Als die Kinder Bea, die Tochter der Camp-Besitzer, in ihr Geheimnis einweihen, passiert etwas Unglaubliches: Louis, Glen, Kaz und Bea verschwinden – oder ist es Meg, die verschwunden ist? Fest steht: Vor vielen Jahren sind genau an diesem Ort schon einmal vier Kinder verloren gegangen.