Darüber hinaus findet "Tanoshii" in Form einer Battle-Show auf YouTube, bei KiKA und in der ZDFmediathek statt. Pro Show treten jeweils zwei junge Fans im Team mit wechselnden Creator*innen gegeneinander an. In fünf unterhaltsamen Spiel- und Quizrunden müssen sich die Teams unterschiedlichsten und immer wieder neuen Herausforderungen stellen, um zu zeigen, wer sich in Sachen Anime und Manga besser auskennt. Nino Kerl von NinotakuTV, einer der größten Creator im Anime- und Manga-Bereich, moderiert die Battle-Shows.