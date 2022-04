Angebote für ukrainische Kinder

Für Unterhaltung und Spaß sorgen die insgesamt 52 Folgen der Animationsreihe "Das Dschungelbuch". Die ersten 13 Folgen mit ukrainischem Voice-over sind bereits in der Mediathek abrufbar. Die weiteren 39 Ausgaben werden in drei Bündeln à 13 Folgen am 22. und 29. April sowie am 6. Mai 2022 veröffentlicht. Bis Ende Oktober können die Kinder hier in die Dschungelabenteuer von Mogli und seinen tierischen Freunden eintauchen.