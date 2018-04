ZDFtivi | Wickie und die starken Männer - Bärenalarm

Ein wilder Bär findet Geschmack an Ulmes Gesang, macht sich in Flake breit und vertreibt alle Einwohner. Es braucht schon Wickie und eine besondere Idee, um Ulme aus den Bärenklauen zu befreien und das Tier zurück in die Wälder zu bringen.