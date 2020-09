Die drei Pinguine spielen Verstecken. Doch die anderen Pinguine geben schnell auf, nach Anni zu suchen und gehen ohne sie im See plantschen! Also möchte sich Anni mit der neusten Erfindung von Zacki an den beiden Pinguin-Freunden rächen.

