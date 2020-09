Als die Zoobande wegen einer Panne erst spät am Abend auf ihrer Insel ankommt, leuchtet der Mond pink. Das erinnert die Flamingo-Teenagerin Flora an den Flamingo-Mond-Tanz. Alle tanzen so lange, bis der pinke Mond untergeht - doch was ist mit Zacki?

something 11 min something 01.09.2020 something UT Video verfügbar bis 30.11.2020, in Deutschland, Österreich, Schweiz Video herunterladen