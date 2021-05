Neu: JoNaLu-Minis in ZDFchen

Die Serie „JoNaLu-Minis“ mit den beiden Mäusen Jo und Naya und dem Käfer Ludwig ist für die jüngste Zielgruppe konzipiert. Im Unterschied zu der animierten Serie „JoNaLu“ für die etwas älteren Kinder treten die beliebten Figuren in „JoNaLu-Minis“ als Großpuppen auf. In einer reduzierten Kulisse mit fantasievollen, einfachen Illustrationen in Bilderbuch-Optik erleben die drei Freunde kleine Szenen aus dem kindlichen Alltag. Sie spielen, singen, tanzen und lernen ihre Welt kennen. Dabei laden sie das junge Publikum auf unterhaltsame Weise zum Mitmachen ein.