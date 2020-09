Kristen Ghodsee: Warum Frauen im Sozialismus besseren Sex haben. A. d. Engl. v. U. Schäfer u. R. Barth, 277 S., 18,– €

8 (-) War in Schlafzimmern sozialistischer Länder tatsächlich mehr los als in kapitalistischen Betten? Für die US-Ethnologin Kristen Ghodsee ist die Sache klar: Frauen im Sozialismus hatten besseren Sex, weil sie ökonomisch unabhängig waren. Die Amerikanerin gewinnt dem sozialistischen Realismus seine Vorteile ab und regt den Leser dazu an, dem Kapitalismus eine Prise Erotik einzuhauchen. 25 Punkte