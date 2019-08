Cornelia Koppetsch: Gesellschaft des Zorns, 288 S., 22,99 €

Quelle: transcript

1 (-) Was macht Populisten so stark? Das Buch von Cornelia Koppetsch wendet sich gegen die gängigen Erzählungen. Sie macht plausibel, dass weder die Flüchtlingskrise, noch Dummheit oder Armut schuld am Aufstieg der Rechten sind, sondern vor allem das Abstiegsgefühl von Teilen der bildungsbürgerlichen Elite. Kaum jemand erklärt die Umbrüche unserer Zeit so glänzend wie die Darmstädter Soziologin. 147 Punkte