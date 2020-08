Kathrin Passig, Aleks Scholz: Handbuch für Zeitreisende. Von den Dinosauriern bis zum Fall der Mauer; 323 S., 20,– €

Quelle: Rowohlt Berlin

1 (-) Warum gibt es keine Dinosaurier mehr? Wie haben die Mayas ihre Feste gefeiert? Und wie hat man sich im Mittelalter die Hände gewaschen? Die Autorin Kathrin Passig begibt sich zusammen mit dem Astrophysiker Aleks Scholz zurück in die Vergangenheit. Die Autoren durchstapfen 3000 Jahre Weltgeschichte und zeigen, was es heißt, in einer anderen Zeit Mensch gewesen zu sein. Der nützlichste Reiseführer aller Zeiten. 53 Punkte