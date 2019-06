Michael Pauen: Macht und soziale Intelligenz: Warum moderne Gesellschaften zu scheitern drohen; 320 S., 18,99 €

Quelle: S. Fischer

1 (-) Fairness liegt in der Natur des Menschen. Das zeigen Experimente in der Sozialpsychologie. Aber ohne Druck von außen schwindet der Zusammenhalt in der Gesellschaft, warnt der Philosoph Michael Pauen. In seinem Buch zeigt er, dass in Gesellschaften ohne äußere Bedrohung Ungleichheiten entstehen. Der Westen hätte keinen gemeinsamen Feind – und das sei eine Gefahr für die Demokratie. 54 Punkte