Benjamin Moser: Sontag: Die Biografie, 928 S., 40,-€

Quelle: penguin Verlag

10 (-) Auf rund 900 Seiten hat der US-amerikanische Schriftsteller Benjamin Moser wohl alles zusammengetragen, was es über die New Yorker Intellektuelle Susan Sontag an Material gibt. Dafür gewann er dieses Jahr den Pulitzer-Preis. Dabei ist Moser in der Bewertung der 2004 verstorbenen Ikone alles andere als zimperlich: "Sie entsprach (…) fast bis zur Karikatur der psychologischen Beschreibung erwachsener Kinder von Alkoholikern, in all ihren Schwächen – wie in all ihren Stärken", schreibt er. 24 Punkte