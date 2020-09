Kwame Anthony Appiah: Identitäten. A. d. Engl. v. M. Bischoff; 336 S., 24,– €

Quelle: Hanser Berlin

3 (6) Identitätspolitik ist das Modewort in der Ära Trump. Doch was macht Identitäten aus, und warum sind sie politisch? Der britische Philosoph Kwame Anthony Appiah bringt Ordnung in die Dinge: Er zeigt, dass hinter den Kategorien von Zugehörigkeit und Abgrenzung häufig paradoxe Zuschreibungen stehen. Die Analysen sind nicht nur erhellend, sie bringen auch neue Impulse in die Diskussion. 40 Punkte