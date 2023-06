Was für ein Verhältnis zur Natur brauchen wir?

Jana Kerima Stolzer & Lex Rütten

Quelle: Tien Duc Pham

In Dortmund trifft Katty Salié außerdem das Künstlerduo Lex Rütten und Jean Kerima Stolzer, die in ihrer multimedialen Ausstellung "We grow, grow and grow, we‘re gonna be alright and this is our show" an der HMKV einen radikalen Perspektivwechsel vollziehen. Sie betrachtet die Welt aus der Sicht nicht-menschlicher Organismen, denen wir üblicherweise kein Bewusstsein zusprechen. Diesen Wesen geben Rütten und Stolzer eine Stimme, die über vergangene, gegenwärtige und kommende Symbiosen zwischen Mikroorganismen, Pflanzen, Tieren, Bakterien, Pilzen und technischen Objekten spekuliert. Es geht um neuartige Kreisläufe und Allianzen in der Natur – im Zeitalter des Anthropozäns und weit darüber hinaus. Eines steht jetzt schon fest: Die Bakterien und Farne werden die Menschheit wohl überleben.