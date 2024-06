aspekte extra: Billie Eilish im Interview

Grammys, Oscars, Auszeichnungen aller Art - wie geht man mit solch einem Erfolg um, wenn man Anfang 20 ist? Wie wird und bleibt man "man selbst", wenn man so jung Role Model für so viele Fans ist? Wenn man Milliarden Klicks und Likes auf den diversen Plattfomen hat? Wie findet man in der bunten Welt des Pop seinen eigenen Style? Salwa Houmsi hat die Sängerin all das während ihres Besuchs in Berlin gefragt.