Ist die Demokratie noch zu retten?

Wir fragen, was es heißt, "an die Demokratie zu glauben". Was steckt hinter der Idee? Mit dem Comedian Abdelkarim, der auch für die Bundeszentrale für politische Bildung arbeitet, besucht Host Jo Schück die Demokratieausstellung der Bundeskunsthalle in Bonn und geht dem Prinzip und der Geschichte der Volkssouveränität auf den Grund: "Ich bin der Meinung, dass man noch sehr viel retten kann. indem man sich engagiert. Man muss sich aber darüber im Klaren sein, dass es hart wird, es gibt keine einfachen Antworten.” Ein Blick in den Kommunalwahlkampf im südthüringischen Hildburghausen ist ernüchternd. Hier zeigt sich: Der Glaube schwindet, dass Parteien ein tragendes Element im politischen System der Bundesrepublik sein sollten. Viele Menschen lehnen die etablierten Parteien ab und wenden sich Wählerbündnissen zu. Jetzt hat es sogar ein Neonazi in die Stichwahl für den Landratsposten geschafft. Kristin Obst saß mal für die CDU im Landtag. Ihr Direktmandat verlor sie schon 2019 an die AfD. Jetzt kandidiert sie als Landrätin – aber parteilos. Aus der CDU ist sie ausgetreten: "Ich hatte tatsächlich häufig Negativstimmung, als ich noch in der CDU war." Seit sie parteilos unterwegs ist, spürt sie keine Anfeindungen mehr.