Eliten - Wer sind "Die da oben"?

Der Filmemacher Piet Baumgartner

In seinem Dokumentarfilm "The Driven Ones" erzählt der Schweizer Filmemacher Piet Baumgartner davon, wie schwer es ist, sich in die Elite hochzuarbeiten. Er hat zukünftige Unternehmensberaterinnen, Start-Up-Gründer sowie CEOs begleitet und erstaunliches beobachtet: Es kommt zu einem Umdenken in Teilen der jungen Wirtschaftselite. Sie diskutieren die Frage, ob die Gesellschaft nicht eher zusammenhalten würde, wenn Profite nicht um jeden Preis maximiert werden, wenn soziale Fragen eine größere Rolle spielen.