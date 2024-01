Ist unsere Erinnerungskultur gescheitert?

Die Autorin Mirna Funk

Vielleicht liegt gerade in der Kultur ein Schlüssel zum Verständnis und damit gegen den Antisemitismus - zumindest müsste die Kenntnis der jüdischen Kultur hierzulande viel größer sein. Denn das Judentum ist nicht nur eine Religion, sondern auch ein Kulturschatz. Was verlieren wir als Gesellschaft, wenn wir diesen Schatz nicht sehen? Das fragt Mirna Funk in ihrem demnächst erscheinenden Buch "Von Juden lernen". Sie kommt gerade aus Israel zurück und berichtet über die Auswirkungen des, am 07. Oktober 2023 in eine neue Dimension getretenen, israelisch-palestinensischen Konflikts. Wie beeinflusst dieser Krieg unsere Erinnerungskultur? Und wie kann das Erinnern überhaupt helfen, dem Antisemitismus wirksam entgegenzutreten?