Weltflucht für Fortgeschrittene

Katty Salié stürzt sich in die bonbonbunte Welt der Realitätsentsagung: von der künstlichen Südsee-Fata Morgana "Tropical Island" im Osten Brandenburgs über den roten Teppich der Berlinale bis zur kargen Zelle im Stadtkloster Segen. In Düsseldorf spielen wir die neue VR-Simulation der Spielereihe "Assassin’s Creed" an, in Essen fragen wir die Neurowissenschaftlerin und Medienpsychologin Maren Urner, warum unser Steinzeitgehirn mit der Flut schlechter Nachrichten so schlecht zurechtkommt.