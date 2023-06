Eleusis: Kulturhauptstadt mit industrieller Vergangenheit

Quelle: ZDF/Christos Giatrakos

"aspekte" folgt der Spur dieses 3000 Jahre alten Geheimnisses durch die Gegenwart und Vergangenheit Griechenlands. Ein Geheimnis, das eng mit dem Kreislauf des Lebens und der Erfahrung der Sterblichkeit verknüpft ist. Wobei zumindest die Erfahrung der Sterblichkeit überall in Eleusis zu spüren ist. Vor der Küste liegt der größte Schiffsfriedhof des Mittelmeers, Wasser und Land wurden in der 100-jährigen Industriegeschichte der Stadt mit jedem nur denkbar giftigen Stoff verseucht. Längst sind die alten Industrieanlagen selbst zu Ruinen verfallen. "Eleusis" bedeutet Ankunft. Doch dort anzukommen ist gar nicht so leicht. Heutzutage ist das 30.000 Einwohner-Städtchen im Nordwesten Athens nur mit dem Auto erreichbar. Auf den Gleisen der Zugverbindung schlafen streunende Hunde. Und wer die 21 Kilometer von Athen nach Eleusis zu Fuß bewältigen will, strandet irgendwann an einer sechsspurigen Autobahn.