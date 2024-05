Die Sängerin Dota und ihre Band

Die Protestforscherin Nina-Kathrin Wienkoop hat die Klimaproteste wissenschaftlich untersucht: "Protest ist eine Ausübung von Versammlungsfreiheit, demokratischer Grundrechte und Meinungsfreiheit. Es ist eine Möglichkeit, um für Demokratie zu mobilisieren, natürlich aber auch dagegen." Auch in seinem Buch "Was ihr wollt. Wie Protest wirklich wirkt" zeigt Autor Friedemann Karig wie wichtig Protest ist: "Protest hat unsere Gesellschaft und viele auf der Welt schon oft grundlegend verändert. [...] Errungenschaften wie das Frauenwahlrecht oder die Ehe für alle wären ohne Protest so nicht gekommen - oder viel später. Wir alle leben in einer Welt, die ohne Protest sehr viel schlechter wäre." Kollektiver Feind vieler Protestierender sind seit Jahrzehnten Immobilienhaie. Gegen deren Macht und die eigene Ohnmacht wird schon lange protestiert – besonders in Berlin. Die Musikerin und Aktivistin Dota Kehr ist beim Bündnis "Deutsche Wohnen und Co enteignen" und hat gerade einen Song über die Wohnungsnot in Berlin geschrieben. Für sie spielt Musik eine wichtige Rolle im Protest. "Berlin wird immer mehr ein Abenteuerspielplatz für Rich Kids. Menschen mit ganz normalen Berufen werden verdrängt. Diese Entmischung, die passiert, kann man nie wieder rückgängig machen - und ich möchte nicht in einer solchen Stadt wohnen."