Jo Schück fragt Akteure auf einer Querdenkerdemo, was es heißt, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. In Bonn besucht er zusammen mit der Philosophin Claudia Blöser die Kant-Ausstellung in der Bundeskunsthalle, die eindrucksvoll beweist, dass Kant keineswegs ein verschrobener, weltabgewandter Pedant war. Im Landtag in Erfurt wirft Jo Schück einen Blick in die Zukunft: Was passiert, wenn dort demnächst wider aller politischen Vernunft ein rechtsextremer Politiker Ministerpräsident würde?