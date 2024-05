Das andere Russland

Kirill Serebrennikov inszeniert in Berlin

An der Komischen Oper in Berlin trifft Jo Schück den Star-Regisseur Kirill Serebrennikow, der dort Mozarts Werk "Le Nozze di Figaro" auf die Bühne bringt. Serebrennikow wurde in Russland verfolgt, verhaftet und unter Hausarrest gestellt, bevor er das Land verlassen konnte. Fast zwei Jahre saß der Regisseur in seiner 40qm Wohnung in Moskau fest und inszenierte unter Hausarrest Kinofilme, Theaterstücke und Opern. Serebrennikow ist ein gefeierter Regisseur in Deutschland und Europa. Hat er sich im Exil eingerichtet? Was macht das Exil mit ihm und seiner Kunst?