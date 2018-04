Neue "Sachbuch-Bestenliste"

Die Sachbuch-Bestenliste erscheint künftig elf Mal im Jahr, im August geht die Jury für einen Monat in Sommerpause. Die zehn Buchempfehlungen werden im Programm von Deutschlandfunk Kultur, in der Printausgabe der ZEIT sowie in aspekte und "Kulturzeit" in 3sat vorgestellt und sind online abrufbar. Erklärtes Ziel ist die Darstellung der ganzen Bandbreite des Sachbuchs - alles jenseits von Belletristik, von der Biografie über die wissenschaftliche Monografie bis zum populären Ratgeber darf nominiert werden. Empfohlen werden deutschsprachige oder ins Deutsche übersetzte Bücher.