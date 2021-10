Buchzeit von der Frankfurter Buchmesse

Quelle: dtv

Drei Brüder kehren zu einem Ort ihrer Kindheit zurück, einem Holzhaus am See, um dort gemeinsam die Asche ihrer Mutter zu verstreuen. Sie haben sich in den vergangenen zwanzig Jahren weit voneinander entfernt- und die Beziehung zur Mutter war immer eine belastete und von Konkurrenz geprägte. Ihre Reise ist geprägt von der Hoffnung, die Risse zwischen ihnen kitten zu können. Alex Schulman führt die Leser und Leserinnen seines Romans Die Überlebenden durch eine raue, unberührte schwedische Landschaft.